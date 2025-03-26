Общество

Victoria`s Secret подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент

Ушедший из России бренд нижнего белья Victoria's Secret может снова начать работу в стране, компания подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент.

Бренд подал заявки 24 и 25 марта. В качестве заявителя в документах указан «Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент». Согласно заявкам, компания планирует производить и продавать в России нижнее белье, спортивную одежду, косметические средства и ряд других товаров, пишет РИА Новости.

«Логотип "VS" с подписью Victoria's Secret - регистрируется в России впервые c 2016 года. Предыдущая регистрация по 03 и 25 классу была сделана в 2016 году», - рассказала генеральный директор компании Онлайн Патент Алина Акиншина. Она отметила, что компания может быть обеспокоена возможностью аннулирования более «старых» товарных знаков и «защищает» их от прекращения права по неиспользованию.

Бренд Victoria's Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России в марте 2022 года. Компания специализируется на продаже женского нижнего белья, купальников, одежды и парфюмерии.