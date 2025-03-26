Общество

Правительство поддержало проект о блокировке денег, полученных преступным путем

Правительство России поддержало законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных преступным путем, с целью противодействия терроризму, сообщается на сайте кабмина.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"» и федеральный закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» был рассмотрен на заседании 27 марта, пишет РИА Новости.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и внести его в Государственную думу в установленном порядке"», - сообщили в кабмине.