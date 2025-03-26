Общество

HR-эксперт рассказала о вакансиях, которые сейчас в спросе

Сфера найма в 2025 году переживает неоднозначные изменения, рассказала международный HR-эксперт Зулия Лоикова. С одной стороны, в некоторых отраслях наблюдается рост спроса на специалистов, а в другой – компании вынуждены сокращать штат. Это связано с экономической нестабильностью, изменения в потребительском спросе и поведении, технологическими инновациями, сдвигами и глобальными кризисами, отметила она в эфире радио Sputnik.

«Например, в IT-секторе после бурного роста с 2019 по 2022 год некоторые компании сейчас пересматривают свои стратегии, сокращают избыточный набранный штат. Банки, страховые компании закладывают сейчас сокращение штата из-за снижения спроса на кредиты. Страдают и пиарщики, так как в первую очередь сокращения в компаниях приходятся на отдел рекламы и маркетинга», – объяснила эксперт.

По ее словам, дефицит кадров присутствует в операционных должностях: курьеры, кассиры, грузчики, педагоги, водители, уборщики, дворники и строители.

«В сфере образования нехватка учителей и преподавателей, особенно в регионах. Там небольшие зарплаты, некому обучать, в особенности техническим дисциплинам. В промышленности, в энергетике и строительстве острая нехватка кадров, а также в логистике, сфере услуг, общественного питания и обслуживающего персонала», – подчеркнула Зулия Лоикова.

Среди соискателей работодатели стараются предлагать больше возможностей для гибкого графика, удаленной занятости, чтобы привлечь и удержать таланты, особенно среди молодого поколения, добавила HR-эксперт.