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Общество

Пскович стал самым младшим делегатом съезда Движения Первых

30.03.2025 13:20|ПсковКомментариев: 0

IV Съезд Движения Первых прошёл в Национальном центре «Россия» с 26 по 28 марта. Участниками специальной программы стали более двух тысяч человек из всех регионов России. В течение трех дней они определяли актуальные векторы развития всей воспитательной работы с детьми и молодежью в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Движения Первых Псковской области. 

Фото: пресс-служба Движения Первых Псковской области

От нашего региона на съезде Первых приняла участие делегация из пяти человек — школьники, представители сообщества студентов и наставников, вместе с Председателем Совета регионального отделения Марией Тучак. Помимо этого, туда отправились участники Детского Эстрадного Хора ЛаккиЛайк в составе Всероссийского сводного «Хора Первых», которые выступали на сцене на протяжении всего Съезда.

Также отметим, что Егор Астахов, делегат от Псковской области, стал самым младшим участником съезда Первых. Он является участником детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». 

Торжественная церемония открытия съезда прошла с участием президента России Владимира Путина. Глава государства отметил значимость Движения Первых в воспитании современной молодежи.

«Главная, одна из главных задач движения заключается в том, чтобы помочь молодым людям, подрастающему поколению – как часто говорят вам и вашим сверстникам – найти своё место в жизни. Потому что если человек в начале пути находит для себя это движение к цели, которое наиболее оптимальным является для каждого, то это залог успеха. А успеха хочет практически каждый человек. Даже если он думает, что ему в общем-то ничего не нужно, и так хорошо. Нет, в душе каждый стремится к успеху», – сказал Владимир Путин.

 

Теги: #регион60 #молодежь #съезд #движение первых
Источник: Псковская Лента Новостей
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