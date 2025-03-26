Общество

Псковский десятиклассник победил в научно-технической олимпиаде «Старт в Науку»

Тимофей Ковалев, ученик 10 класса Псковского технического лицея, стал победителем Научно-технической олимпиады «Старт в Науку», которая проходила на каникулах в городе Долгопрудный на базе МФТИ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Тимофей Ковалев.

Фото: Тимофей Ковалев

В течение недели сто ребят из разных регионов России решали задачи по физике и математике, выполняли задания экспериментального тура и защищали свои проекты.

Тимофей представил на защите проект «Мобильный генератор электроэнергии на пьезоэлементах», а также продемонстрировал опытную модель кроссовка с встроенным пьезогенератором.

Научно-техническая олимпиада «Старт в науку» входит в перечень олимпиад РСОШ и имеет второй уровень. Олимпиада направлена на выявление и поддержку талантливых, мотивированных школьников в научно-исследовательской деятельности, развитие у них интереса к изучению точных, естественных и инженерных наук, а также на прививание культуры и навыков проектно-исследовательской деятельности молодежи.