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Общество

Продажи смартфонов в России рухнули на 25%

31.03.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Первый квартал 2025 года стал катастрофическим для российских продавцов смартфонов — реализация устройств упала на 25%, сообщает издание «Известия» со ссылкой на экспертов. Это рекордное снижение, которое не наблюдалось даже в кризисные периоды последних лет.

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Реализация в штуках сократились на 26% и на 25% в деньгах — до 5,5 млн устройств на сумму 139 млрд рублей, отметил источник, близкий к одной из федеральных розничных сетей.

В принципе падение продаж касается всей электроники, утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Реализация смартфонов, по данным эксперта, рухнула почти на 25%.

«Это рекордное падение рынка, такого не было в истории — если не считать форс-мажорного 2022 года, когда поставки техники в Россию фактически прекратились примерно на полтора месяца», — утверждает он.

Ключевыми факторами снижения продаж стали очень высокие показатели прошлого года, охлаждение потребительского спроса на фоне привлекательных процентных ставок от банков по вкладам и сокращение кредитного рынка, рассказал один из собеседников «Известий» на розничном рынке.

По оценке специалистов «Связь.ON», в I квартале продажи смартфонов в целом упали примерно на 20% в штуках, а если говорить про дорогие модели, то примерно на 30%. Это рекордное падение, не считая 2022 года, согласны в компании. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и с портативной электроникой, и с ноутбуками и планшетами, добавили там.

Динамика связана с эффектом охлаждения экономики, вызванным мерами правительства по снижению потребительской активности в целях борьбы с инфляцией, отметил Алексей Погудалов из «Холодильник.ру». Смартфоны и компьютеры не относятся к товарам первой необходимости и, как правило, сразу реагируют на подобные изменения, добавил он.

«В частности, продажи смартфонов в значительной степени зависят от готовности потребителей обновлять свои устройства, даже если имеющаяся техника еще исправна. Такие покупки часто совершаются при наличии свободных средств, а не по острой необходимости. Кроме того, значительная доля смартфонов приобреталась в кредит. Нынешний уровень процентных ставок оказывает сдерживающее влияние на кредитование в целом, что в первую очередь сказывается на продажах смартфонов», — отметил эксперт.

Теги: #телефон #смартфоны
Источник: Псковская Лента Новостей
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