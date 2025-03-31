Общество

В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных собак

Рабочая группа по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, предлагает расширить перечень потенциально опасных собак. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, которая возглавляет рабочую группу.

«[Предлагаем] пересмотреть и актуализировать перечень потенциально опасных собак. В текущем перечне 12 видов собак. Там отсутствуют ротвейлеры, алабаи», - сказала Останина.

В настоящее время опасными породами признаны акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также возможные помеси собак этих пород. Выгул таких собак без намордника и поводка запрещается за исключением случаев, когда потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу на праве собственности или ином законном основании, пишет ТАСС.