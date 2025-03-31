ГД обсудит 3 апреля законопроект о статусе ветерана для бойцов в Курской области

Госдума планирует 3 апреля рассмотреть во II чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

«Планируем на этой неделе, в четверг, рассмотреть во II чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию России», - сказал Володин.

Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Документом предлагается предоставить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач.

Соответствующие поправки предлагают распространить на военнослужащих, а также сотрудников некоторых других федеральных министерств и ведомств: органов внутренних дел, войск национальной гвардии, противопожарной службы, прокуратуры, пенитенциарной системы и Следственного комитета, пишет ТАСС.