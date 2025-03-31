Общество

Спрос на специалистов по информбезопасности в Псковской области растёт пропорционально хакерским атакам

Спрос на специалистов по информационной безопасности в Пскове растет пропорционально хакерским DDoS-атакам, сообщили Псковской Ленте Новостей аналитики сервиса по подбору вакансий hh.ru.

Зафиксированные ИБ-специалистами полмиллиона DDoS-атак на российские компании в 2024 году почти в два раза превышают их объем за 2023 год. Примечательно, что все чаще целями сетевых атак становятся региональные компании. Специалисты называют среди причин поиск хакерами более уязвимых жертв, но также геополитическую обстановку. Эксперты hh.ru выяснили, сколько требовалось специалистов по информбезопасности за последний год и насколько выросла их зарплата.

Аналитика hh.ru показывает, что за последний год в Псковской области работодатели искали более 20 специалистов по информационной безопасности (ИБ). При этом в годовом выражении потребность в данных работниках выросла на 16%.

Увеличивающаяся угроза в хакерских и DDoS-атаках и как следствие растущая потребность в специалистах, которые умеют бороться с данной проблемой, заставляет работодателей предлагать конкурентную зарплату. Так, средний доход специалиста по информбезопасности в Псковской области достиг 52,6 тысячи рублей. Максимальные зарплаты информбезопасников в регионе начинаются от 79 тысяч рублей.

Также стал известен рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами для специалистов по информационной безопасности, в него вошли: