Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Первый в Пскове «Кабаре бар» в стиле рококо

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело вкуса», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). На этот раз ведущая Анна Машкова предлагает поговорить о первом в Пскове «Кабаре баре» в стиле рококо.

Как пришла идея создания ресторана такого необычного формата? Почему именно кабаре-бар? Существует ли какой-то определенный дресс-код? Может ли мужчина прийти в шортах или в спортивной одежде? Какие музыкальные коллективы, артисты, танцоры уже выступили на площадке и что наиболее понравилось посетителям? Что входит в основное меню и в чем изюминка кухни?

Гости студии: