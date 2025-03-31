Общество

Проявлять интерес к чувствам ребенка призвал детский психолог

Детская депрессия — это серьезная проблема, которая часто остается незамеченной. Со временем вокруг нее возникло множество мифов и стереотипов. Эти заблуждения не только вводят в заблуждение, но и мешают детям получить необходимую помощь. Детский психолог и автор множества книг Ирина Прокофьева раскрыла пять наиболее распространенных мифов о детской депрессии.

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Миф 1: «У детей не бывает депрессии. Это просто возрастные капризы»

«Простое представление, что утрата интереса к играм и общению — это всего лишь «переходный возраст», может привести к серьезным последствиям. Депрессия — это не каприз, а настоящая болезнь, меняющая химию мозга. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 3% детей страдают от депрессивных расстройств. Главное — не игнорировать симптомы, такие как хроническая усталость и потеря аппетита», - объяснила психолог Ирина Прокофьева.

Не стоит откладывать диалог с ребенком. Если его состояние вызывает беспокойство, нужно подумать о том, чтобы обратиться к специалисту.

Миф 2: «Он просто хочет внимания. Если заняться делом, всё пройдет»

Существует мнение, что активность и занятия спортом могут «вывести» ребенка из депрессии. Однако эмоциональная боль требует комплексного подхода, включающего терапию и поддержку родных. Занятость — это не волшебная палочка, подчеркнула психолог.

Эксперт советует: «Проявите интерес к чувствам ребенка. Иногда простая беседа, в которой вы выслушаете его без осуждения, может стать началом пути к выздоровлению».

Миф 3: «Депрессия у детей — вина родителей»

Часто в обществе принято искать виноватых. Обвинения в недостатке любви или чрезмерной опеке неуместны, ведь депрессия — это сложная проблема, связанная с генетикой и окружением. Многие родители сами чувствуют беспомощность в этой ситуации.

Нужно сосредоточиться на сотрудничестве, а не обвинениях. Семейная терапия и открытый диалог помогут преодолеть трудности, заявила специалист.

Миф 4: «Ребенок с депрессией всегда плачет и выглядит несчастным»

«Люди привыкли ассоциировать депрессию с постоянными слезами. Однако у детей и подростков это может проявляться в виде раздражительности, агрессии или апатии. Например, подросток, проводящий все время за телефоном, может бороться с внутренними переживаниями, а не просто "тупить"», - поделилась мнением Ирина Прокофьева.

Нужно обратить внимание на изменения в поведении, такие как падение успеваемости и изменения в социальных контактах. Это могут быть знаки, указывающие на наличие проблемы.

Миф 5: «Таблетки сломают психику. Лучше просто ждать»

Страх перед антидепрессантами часто оказывается сильнее самой болезни. Но лекарства могут быть необходимыми, и их назначает лишь врач. Важно помнить, что терапии и медикаменты в сопоставлении могут обеспечить лучший результат в лечении.

«Консультируйтесь с психиатром, чтобы оценить возможные риски и показания для назначения лекарств. Не стоит бояться медикаментозного лечения, особенно если это поможет ребенку», - приводит слова эксперта RuNews24.ru.