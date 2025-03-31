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На старт: «Ростелеком» предлагает псковичам пройти цифровой тест-драйв

01.04.2025 17:14|ПсковКомментариев: 0

«Ростелеком» предлагает бесплатно подключить цифровые сервисы тарифа «Тест-драйв». В пакетное предложение входят услуги домашнего интернета, мобильной связи, облачного видеонаблюдения, а также онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). В течение 30 дней новые абоненты могут воспользоваться ими бесплатно. Акция действует до 15 мая 2025 года.

Фото: «Ростелеком»

Высокоскоростной интернет «Ростелекома» доступен миллионам семей по всей стране. Абоненты из разных регионов могут скачивать образовательный или развлекательный контент в любом объеме и в любое время. Домашнее видеонаблюдение — один из востребованных сервисов «Ростелекома» на собственной платформе «Умный дом». Цифровое решение помогает отслеживать обстановку внутри помещений и на улице, контролировать режим освещения, возможные протечки, открытие дверей или окон. Оповещения о нештатных событиях или движущихся объектах пользователи получают автоматически на телефон. Камеры домашнего облачного видеонаблюдения «Ростелекома» установлены уже в более 1 млн квартир и домов по всей стране.

«Ростелеком» постоянно развивает сетевую инфраструктуру, что гарантирует надежность соединения для работы домашних цифровых устройств. Поддержку клиентов обеспечивают тысячи специалистов в разных регионах с помощью технологий искусственного интеллекта.

«Мы уверены в качестве наших услуг и хотим, чтобы у пользователей тоже не было сомнений. Наш тариф “Тест-драйв” предоставляет жителям Псковской области уникальную возможность оценить все преимущества высоких технологий без каких-либо вложений», — отметила Ольга Родионова, директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком».

Пакетные предложения «Ростелекома» для всей семьи — самое быстрорастущее направление услуг для частных клиентов. По статистике оператора, новые абоненты чаще отдают предпочтение комплексным решениям, объединяющим до четырех-пяти популярных услуг в одном тарифе и позволяющим заметно экономить на услугах связи и интернета.

Подключить тариф «Тест-драйв» можно онлайн на сайте оператора.

Реклама: ПАО «Ростелеком». ИНН: 7707049388. Erid: 2SDnjbtHKei

Теги: #ростелеком
Источник: Псковская Лента Новостей
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