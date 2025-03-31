Общество

Зампредседателя Конституционного суда РФ Сергей Маврин умер в возрасте 73 лет

Заместитель председателя Конституционного суда (КС) России Сергей Маврин скончался на 74-м году жизни, сообщила пресс-служба КС.

«Первого апреля 2025 года в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался заместитель председателя Конституционного суда Сергей Петрович Маврин», - говорится в сообщении.

Маврин в феврале 2005 года был назначен на должность судьи Конституционного суда, а с 2009 года стал заместителем председателя КС РФ.

Кроме того, Маврин в течение 13 лет возглавлял кафедру трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного университета, был заместителем декана юридического факультета, оставаясь при этом лектором и научным руководителем аспирантов и соискателей ученых степеней, пишет РИА Новости.

Маврин являлся и членом экспертного совета комитета Госдумы РФ третьего созыва по труду и социальной политике. На протяжении десяти лет он представлял РФ в комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной организации труда (МОТ), входящей в систему ООН.

«Его уважали и ценили как надежного, отзывчивого человека и профессионала. Уход Сергея Петровича – невосполнимая утрата для Конституционного суда и юридического сообщества», - добавляется в сообщении.