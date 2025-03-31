Общество

Для осужденных псковской исправительной колонии №4 прошла ярмарка вакансий

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области (село Середка Псковского района) состоялась ярмарка вакансий, направленная на содействие трудоустройству осужденных в рамках их подготовки к освобождению, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие организовано при участии представителей Центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому району, а также специалистов Центра социального обслуживания в Псковском районе.

В ходе ярмарки осужденные получили актуальную информацию о вакансиях, доступных на предприятиях региона, условиях труда, уровне заработной платы и критериях отбора кандидатов. Специалисты Центра занятости населения рассказали о текущей ситуации на региональном рынке труда, возможностях профессионального обучения и дополнительного образования по направлению службы занятости.

Особое внимание было уделено государственным услугам, которые оказывает Центр занятости, включая помощь в поиске работы через интернет-портал «Работа в России». Участники мероприятия также узнали о социальной поддержке, предоставляемой после освобождения.

После выступлений спикеры ответили на вопросы и раздали информационные буклеты с полезными контактами и алгоритмами действий при трудоустройстве.