Общество

Часть деревьев спилят на Екатерининской площади в Новоржеве

Часть деревьев придется спилить на Екатерининской площади в Новоржеве, поскольку они растут близко к зданию и разрушают фундамент. Также уберут аварийные насаждения. Взамен будут посажены новые деревья, сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Рубить нельзя, не рубить, или все же - рубить, нельзя не рубить», - задалась вопросом глава округа.

Любовь Трифонова пояснила, что в последнее время в Новоржевском округе активно обсуждается вопрос спиливания зеленых насаждений на общественной территории - Екатерининской площади.

«Этот вопрос неоднократно рассматривался на комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды", а также на комиссии по обследованию зеленых насаждений при администрации Новоржевского муниципального округа. Выносился на общественные обсуждения проекта благоустройства Екатерининской площади», - рассказала она.

«По итогу - решение принято. Сообщаем, что будут спилены только деревья, которые уже нельзя спасти, и те, что представляют опасность административному зданию и разрушают его фундамент», - написала Любовь Трифонова.

В целях восстановления озеленения территории будут посажены новые растения в зоне газонов, а также принято решение высадить новые зеленые насаждения на территории сквера, благоустроенного в 2024 году.