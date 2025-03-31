Общество

Весенний месячник по уборке объявлен в Пушкиногорском районе с 1 апреля

Весенний месячник по уборке объявлен в Пушкиногорском районе с 1 апреля. Дорожные и коммунальные службы, трудовые и школьные коллективы уже приступили к наведению порядка на дорогах, улицах поселка и территориях организаций и учреждений. Об этом сообщила глава района Оксана Филиппова.

«4 апреля администрация района организует первый в этом году общерайонный субботник и приглашает принять в нем участие всех неравнодушных пушкиногорцев, для которых важно благоустройство своего родного края!» - сказала она.

Дата: 4 апреля.

Место сбора: территория напротив домов 10, 12, 14 по ул.Ленина со стороны Научно-Культурного Центра.

Планируемая к уборке территория: от вспомогательного корпуса Научно-Культурного Центра (бульвар имени С.С.Гейченко, д.2), часть парка «Лукоморье».

Время начала: 14:00.

Общерайонный субботник - это отличная возможность не только внести свой вклад в благоустройство нашего района и сделать его чище и красивее, но и в общей трудовой обстановке пообщаться с земляками-единомышленниками, поделиться добрым настроением и с пользой провести время на свежем воздухе», - добавила Оксана Филиппова.