Общество

IT-сообщество Псковской области обсудило вопрос создания в регионе профессионального кластера

Форсайт-сессия, посвященная созданию кластера информационных технологий на территории Псковской области, прошла в Правительстве региона во вторник, 1 апреля. Мероприятие объединило представителей исполнительных органов региона, IТ- и бизнес-сообщества, сферы образования, а также экспертов в области предпринимательской деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники форсайт-сессии в составе команд проработали наиболее актуальные вопросы IТ-отрасли по трем ключевым направлениям: инфраструктура, кадры и меры поддержки. В финале встречи группы выступили с презентациями, в рамках которых не только озвучили свои мысли, но и сформулировали конкретные предложения, которые могли бы способствовать объединению IT-компаний региона в профессиональный кластер.

Участники сессии подошли к выполнению заданий со всей ответственностью. На площадке поднимались актуальные темы и обсуждались факторы, которые тормозят развитие сферы информационных технологий в Псковской области, а также сложности, с которыми сталкиваются местные IТ-компании. Среди них привлечение кадров в отрасль, имидж областных компаний, деловая повестка, экспертная поддержка, дорогостоящее обучение и др., рождались идеи и инициативы. Не обошлось и без дискуссий.

Начальник управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области Виталий Рахманов напомнил об актуальности рассматриваемой темы для достижения технологического суверенитета страны: «Президент Владимир Путин сказал, что сфера IT — это наше ключевое направление, которое позволит обеспечить рост во всех отраслях экономики».

«Эта встреча во многом способствовала налаживанию коммуникации внутри IT-сообщества региона — представители отрасли смогли познакомиться друг с другом и обсудить волнующие их вопросы», — отметил начальник Управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области Виталий Рахманов и пообещал, что информация, полученная в рамках сессии, будет тщательно проанализирована.