Общество

Около 100 человек зарегистрировались на псковский форум старшеклассников «Голос молодежи»

Около 100 человек зарегистрировались на форум старшеклассников «Голос молодежи». Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Порядка 100 человек зарегистрировались на форум старшеклассников. На конкурсный отбор подано 10 проектов. Во время форума конкурсная комиссия будет принимать решение, кто из ребят получит финансирование. Я думаю, что форум пройдет очень насыщено, очень много интересных площадок. Время записаться еще есть», — сказал Игорь Сопов.

Стать участником форума могут граждане в возрасте от 16 до 18 лет (включительно) — учащиеся образовательных организаций Псковской области. Подать заявку необходимо до 3 апреля на сайте голосмолодежи.рф.

Для участников второго Форума старшеклассников «Голос молодёжи» открыта регистрация на конкурсный отбор молодёжных проектов, реализуемых на территории Псковской области. Есть возможность выиграть денежные средства до 350 000 рублей на свой проект.

С более подробными условиями проведения конкурсного отбора можно ознакомиться в объявлении на сайте облизбиркома.