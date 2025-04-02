Общество

Два температурных рекорда побили в марте в Псковской области

Исторические температурные максимумы были поставлены 6 и 8 марта в Псковской области, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Если брать информацию с 1966 года, самым холодным был март 1987 года, среднемесячная температура была -7,2 градуса. Самый теплый был март 2007 года, когда среднемесячная температура была +4,5 градуса. В 2012 году не сумели побить рекорд», - рассказала Тала Нещадимова.

Она пояснила, что в этом году среднемесячная температура в марте была +3,2 градуса, это на 3-4 градуса выше нормы. «Исторические температурные максимумы мы перекрывали 6 и 8 марта, было тепло», - уточнила Тала Нещадимова.

Синоптик напомнила, что в 2024 году 29 и 31 марта достигали максимум 22 градуса, а в этом году максимально было только до +16 градусов.

«Март этого года похож на март 2024, но не было таких экстремумов», - заключила синоптик.