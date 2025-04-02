Общество

Псковичи присоединились к акции Всемирного дня распространения информации об аутизме «Зажги синим»

Акцию «Зажги синим», приуроченную ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, поддержали учащиеся Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области (ЦЛП) и средней образовательной школы №2 города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

В этот день ребятам, родителям и другим гостям центра специалисты рассказали о том, что такое расстройство аутистического спектра, а также об особенностях обучения, воспитания и сопровождения детей и людей с таким диагнозом.

Отдельно участники мероприятия узнали о возможностях альтернативной коммуникации с особенными людьми.

В рамках встречи школьники и подопечные центра приняли участие в мастер-классе по изготовлению разноцветного значка в форме головоломки - символа расстройства аутистического спектра. А взрослые и ребята, одетые в одежду синих оттенков в знак солидарности с людьми с аутизмом, объединились в танцевальном флешмобе.

Поддержать акцию «Зажги синим» в этот день могут все желающие. Для этого нужно 2 апреля надеть на учебу, работу или прогулку синюю одежду. Можно также подсветить синей лампой или гирляндой окна квартиры, дома или офиса, украсить помещение учреждения, школы, офиса или общественной организации синими украшениями или плакатами, а также рассказать друзьям и знакомым об акции в социальных сетях с пометкой #2апреля и #зажгисиним.

В Пскове познавательные и инклюзивные интерактивные мероприятия в поддержку людей с аутизмом продолжатся 3 апреля. Пройдет лекция, творческие мастер-классы и другие активности.