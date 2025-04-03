Общество

О работе круглосуточного чата поддержки семей военнослужащих рассказали псковичам

С 1 апреля единый федеральный телеграм-чат «КСВО (Комитет семей воинов Отечества - ред.). Разговор с психологом» работает круглосуточно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.



Фото: сайт правительства Псковской области

В чате медицинской психологической поддержки для участников СВО и их семей квалифицированные государственные медицинские психологи проводят консультации, которые помогут выйти из тревожного состояния.

Обратиться к специалистам может житель любого региона России. Общение в чате анонимное.

За 8 месяцев работы чата психологи отработали более 1,8 тысяч индивидуальных обращений. В целом же на сегодняшний день к нему подключились 11 тысяч человек.

Организаторами проекта, реализуемого при поддержке Общественной палаты РФ, являются Комитет семей воинов Отечества и Фонд «Социальная сфера» (команда федерального проекта «ЗдравКонтроль»).