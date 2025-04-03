Общество

Билайн расширил инфраструктуру в Псковской области еще на 52 базовые станции

Билайн подвел итоги масштабной стройки в Псковской области.



Фото: freepik

Сотовый оператор билайн в 2024 году построил 52 базовые LTE-станции. В некоторых населенных пунктах 4G билайна появился впервые.

Оператор ускорил интернет и повысил надежность сети в Пскове, а также в Псковском районе. Ранее жителям деревень Мухино, Торошино, Языково, Лодышкино, Подборовье, Ерусалимка, Кислово и Песчанка была доступна только голосовая связь и интернет на скорости 3G. Однако теперь они могут пользоваться всеми преимуществами 4G: четкий звук и картинка в видеозвонке, просмотр фильмов в высоком качестве, моментальное обновление ленты новостей в соцсетях.

Дополнительное оборудование установили в Великих Луках и Великолукском районе. Так, в деревнях Купуй и Поречье быстрый 4G билайна появился впервые. Перед стартом садово-огороднического сезона и майскими праздниками связь оператора значительно улучшилась и в других районах области, в частности в деревнях Заполье, Горланово, Цапелька, Черепягино, Малые Разлоги, в пгт Сосновый бор, а также в райцентрах: Гдов, Локня, Красногородск, Себеж и Плюсса.

С наступлением тепла трафик в небольших населенных пунктах растет в том числе из-за туризма. Поэтому билайн прокачал связь в Изборске, куда каждый год съезжаются все больше гостей из разных уголков страны.

«Мы стремимся обеспечить качественную связь для всех жителей Псковской области, включая малые населенные пункты, где доступ к современным технологиям часто ограничен. Новые базовые станции – это не просто улучшение связи, это возможность для людей развиваться и использовать современные цифровые услуги», – отметил Иван Сапко, директор Псковского отделения билайна.

Улучшение связи в малых населенных пунктах становится особенно актуальным в условиях цифровизации и перехода на удаленные форматы работы и обучения. В феврале 2025 года оператор обеспечил высокоскоростным интернетом 30 сел и деревень, где проживают менее 500 человек. Подробнее о списке территорий можно узнать здесь.