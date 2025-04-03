Общество

Как сняться с учета самозанятому рассказали в налоговой службе

Для прекращения деятельности в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД), самозанятые могут вместо налогового органа воспользоваться приложением «Мой налог».

Для этого необходимо:

Зайти в мобильное приложение «Мой налог»,

Перейти в раздел «Настройки» и нажать кнопку «Сняться с учета НПД»,

Выбрать причину снятия с данного режима налогообложения и подтвердить свое решение.

Кроме этого, перестать быть плательщиком НПД можно при помощи портала Госуслуги. В этом случае достаточно перейти к услуге «Снятие с учета самозанятого».

Датой снятия с учета является дата направления в налоговый орган заявления о снятии с учета.

После снятия с учета предоставляется ограниченный доступ в мобильное приложение «Мой налог», в котором будет сохранена функция уплаты налога.

Обращаем внимание, что налоговый орган автоматически снимает физическое лицо с учёта, как плательщика НПД, в следующих случаях:

Если годовой доход превысил лимит в 2,4 млн руб. (в этом случае ФНС России переводит налогоплательщика на другой налоговый режим);

Если налоговый орган узнал, что налогоплательщик нарушает требования к самозанятым (например, принял на работу сотрудников или перепродаёт товары).

Налогоплательщик после снятия с учета в налоговом органе в качестве самозанятого вправе повторно встать на учет в качестве плательщика НПД при отсутствии у него недоимки по налогу, задолженности по пеням и штрафам по налогу.

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться сайте ФНС России в разделе «Налог на профессиональный доход».