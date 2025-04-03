Общество

Студенты из Африки стали массово обучаться сельскому хозяйству в России

Количество заявок на поступление в российские вузы по специальностям в сфере сельского хозяйства выросло за последние пять лет, сообщили в Россотрудничестве.

Заявок от студентов из Африки на поступление в российские вузы по специальностям агропромышленного комплекса с 2020 по 2025 годы стало больше в пять раз, отметили в Россотрудничестве.

Сейчас в образовательных организациях, подведомственных Минсельхозу, учатся более 1,6 тысяч студентов из 45 африканских стран, рассказали в ведомстве, пишут «Известия».

«Больше всего студентов представляют Камерун, Мали, Алжир, Египет. В числе наиболее востребованных направлений подготовки для студентов из Африки — агрономия, ветеринария, агроинженерия», — сообщили там.

На следующий учебный год для представителей Африканского континента выделено 207 квот правительства РФ, тогда как ранее их было 120.