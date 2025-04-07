Общество

Минфин РФ хочет отменить пени по страховым взносам для работодателей мобилизованных

Министерство финансов России разработало проект постановления, которым предлагается приостановить начисления пени организации по страховым взносам в отношении мобилизованного лица на период прохождения военной службы. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предусматривается приостановление в отношении мобилизованного лица, организации на период прохождения соответствующим мобилизованным лицом военной службы по мобилизации в вооруженных силах Российской Федерации и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации, установленным указом, или увольнения соответствующего мобилизованного лица с военной службы по основаниям, установленным указом, начисления пени, установленной в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», - говорится в пояснительной записке.

Так, в частности, предлагаемые в проекте постановления решения не окажут влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации, пишет ТАСС.

«Реализация проекта постановления не приведет к негативным социально-экономическим, финансовым и иным последствиям», - заключается в пояснительной записке.