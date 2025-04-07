Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Весенний призыв, визит Алиханова в Псков и роль профсоюзов сегодня

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Пора в строй. С 1 апреля в России стартовал весенний призыв – каковы особенности?
- Рабочий визит главы Минпромторга Антона Алиханова в Псковскую область – главные итоги.
- Решение арбитражного суда по «Евро-Керамике»: не закроется ли градообразующее предприятие в Печорах?
- 5 тысяч подключений: у псковского «Газпрома» новая значимая цифра.
- Роль профсоюзов сегодня – обсудим с комментариями нашего политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.