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Переходящие в снег осадки ожидаются на Северо-Западе России

Гражданско-правовые вопросы в уголовно-исполнительной системе обсудили на кругом столе в Пскове

С начала года 430 псковичкам перечислили пособие по беременности и родам

В Пскове демонтировали 14 незаконно установленных рекламных конструкций

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Весенний призыв, визит Алиханова в Псков и роль профсоюзов сегодня

Четыре объекта заявлены на голосование за благоустройство в Великих Луках