Общество

В России запустили платформу для обучения иностранцев русскому языку

Онлайн-платформу для обучения русскому языку, с помощью которой мигранты смогут подготовиться к приезду в Россию, освоить базовые знания русского языка для сдачи соответствующих экзаменов и адаптироваться к жизни в стране, разработали и запустили специалисты Томского государственного университета (ТГУ). Адаптивные языковые курсы подстраиваются под начальный уровень знаний каждого пользователя и выстраивают для него индивидуальную траекторию обучения.

«Интерфейс платформы main.narusskom.online доступен на нескольких языках: русский, английский, таджикский и узбекский. Платформа может использоваться еще до визита иностранцев в РФ - граждане могут начать обучаться русскому языку и знакомиться с культурой, находясь в своей стране. Проект реализован в рамках совместной инициативы Минобрнауки России и Томского государственного университета», - сказано в сообщении.

На платформе размещены материалы для социокультурной адаптации мигрантов, в том числе трудовых, в стране: интерактивные материалы объясняют, как открыть банковский счет, вызвать скорую помощь или разобраться с документами, а также знакомят с культурными традициями и законами России. Второй блок - это учебные модули по русскому языку, которые также основаны на реальных жизненных ситуациях. Третий блок - адаптивный тренажер, который «подстраивается» под уровень знаний каждого пользователя и позволяет ему учиться в индивидуальном темпе.

«Когда пользователь заходит на платформу "На русском", система тестирует его начальный уровень знаний. Далее строится персональная образовательная траектория - теоретические и практические задания каждый конкретный пользователь получает в зависимости от результатов первого теста. Если человек, например, не знает русского алфавита, ему предложат начать с основ, а если может читать по-русски, то сразу перейдет к диалогам и грамматике», - сказала куратор проекта, руководитель центра педагогического дизайна ТГУ Дарья Маслова.

В планах - перевод платформы еще на 11 языков, а также дальнейшее совершенствование, связанное с применением ИИ для оценки навыков говорения иностранных граждан, пишет ТАСС.

В 2024 году, согласно приказу Минобрнауки России, Томский государственный университет вошел в число 14 вузов страны, уполномоченных на проведение экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Экзамен проводится для иностранных граждан, желающих получить разрешение на работу (патент), разрешение на временное проживание или вид на жительство. Особенность подхода ТГУ к проведению такого экзамена - электронный формат. Это позволяет просматривать цифровой след экзаменующегося в единой цифровой информационной системе, разработанной университетом.