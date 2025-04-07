Общество

Псковская область оказалась на шестом месте по уровню зарплат врачей в СЗФО

Аналитики hh.ru проанализировали итоги первого квартала 2025 года и выяснили, в каких регионах России врачам предлагают самые высокие и самые низкие зарплаты. По данным аналитиков, врачи в Псковской области получают 89 400 рублей.

Согласно данным, собранным в начале апреля 2025 года, средняя зарплата врача в России достигла 98 тысяч рублей, что на 18 тысяч больше, чем в начале прошлого года. Минимальные зарплаты для врачей по всей стране составляют 53 тысячи рублей (+7,8 тысячи за год), а максимальные — 180 тысяч (+32,7 тысячи за год).

В некоторых регионах Северо-Западного федерального округа ситуация с зарплатами врачей отличается от описанной в рейтингах. Так, в Мурманской области, Республике Коми и Ленинградской области врачи могут рассчитывать на заработную плату в размере 100 тысяч рублей.

В то же время в начале этого года наименьшие зарплаты среди врачей в СЗФО были зафиксированы в вакансиях архангельских работодателей — 79,7 тысячи рублей.

Самые высокие зарплаты врачам с начала этого года предлагали работодатели Ямало-Ненецкого автономного округа — более 158 тысяч рублей. Интересно, что это на 20 тысяч меньше, чем запрашивают местные кандидаты.