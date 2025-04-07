Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Креативная экономика Как начать свое дело?
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Кампуса Не будет
Наталия Родионова О работе в профсоюзе
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Весенние запреты В Псковской области
 
 
 
ещё Общество 07.04.2025 16:590 Менее 60 участников войны в Псковской области получат выплаты ко Дню Победы 08.04.2025 11:490 Набиуллина назвала число россиян, оформивших самозапрет на кредиты 08.04.2025 11:360 Псковская область оказалась на шестом месте по уровню зарплат врачей в СЗФО 08.04.2025 10:420 Продолжается приём работ от псковской молодежи на конференцию о Великой Отечественной войне 08.04.2025 09:530 В Госдуме рассказали о новой схеме индексации пенсий в 2026 году 08.04.2025 09:420 МТС Юрент открыл сезон в Пскове
 
 
 
Самое популярное 04.04.2025 14:393 Из Эстонии депортировали поддерживавшего Украину программиста из Пскова 03.04.2025 13:182 Интерактив: «Неяснострой» на Свердлова 03.04.2025 22:060 «Встреча трех немцев»: ДТП у Леруа Мерлен искорежило три легковых авто. ФОТО 02.04.2025 16:390 Самолет рейсом Псков — Сочи столкнулся с ястребом 07.04.2025 12:381 Четыре автомобиля подожгли на улице Труда в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковская область оказалась на шестом месте по уровню зарплат врачей в СЗФО

08.04.2025 11:36|ПсковКомментариев: 0

Аналитики hh.ru проанализировали итоги первого квартала 2025 года и выяснили, в каких регионах России врачам предлагают самые высокие и самые низкие зарплаты. По данным аналитиков, врачи в Псковской области получают 89 400 рублей.

Согласно данным, собранным в начале апреля 2025 года, средняя зарплата врача в России достигла 98 тысяч рублей, что на 18 тысяч больше, чем в начале прошлого года. Минимальные зарплаты для врачей по всей стране составляют 53 тысячи рублей (+7,8 тысячи за год), а максимальные — 180 тысяч (+32,7 тысячи за год).

В некоторых регионах Северо-Западного федерального округа ситуация с зарплатами врачей отличается от описанной в рейтингах. Так, в Мурманской области, Республике Коми и Ленинградской области врачи могут рассчитывать на заработную плату в размере 100 тысяч рублей.

В то же время в начале этого года наименьшие зарплаты среди врачей в СЗФО были зафиксированы в вакансиях архангельских работодателей — 79,7 тысячи рублей. 

Самые высокие зарплаты врачам с начала этого года предлагали работодатели Ямало-Ненецкого автономного округа — более 158 тысяч рублей. Интересно, что это на 20 тысяч меньше, чем запрашивают местные кандидаты.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли создать в РФ институт уполномоченного по защите животных?
В опросе приняло участие 53 человека
08.04.2025, 11:490 Набиуллина назвала число россиян, оформивших самозапрет на кредиты 08.04.2025, 11:360 Псковская область оказалась на шестом месте по уровню зарплат врачей в СЗФО 08.04.2025, 11:210 Выставка «Русская Голгофа» открылась в Великих Луках 08.04.2025, 11:080 «Кузница»: Профилактика или лечение?
08.04.2025, 11:040 Приставы помогли жителям стругокрасненской деревни Сковородка увидеть свет 08.04.2025, 11:000 Правительство не поддержало увеличение лимитов выплат по ОСАГО 08.04.2025, 10:570 Восемь бесхозных зданий горели в деревне Русаново Новосокольнического района 08.04.2025, 10:420 Продолжается приём работ от псковской молодежи на конференцию о Великой Отечественной войне
08.04.2025, 10:400 Капремонт системы электроснабжения завершен в многоэтажке на Рижском проспекте в Пскове 08.04.2025, 10:240 Возгорание соломы в ангаре в Печорском округе ликвидировали сотрудники МЧС 08.04.2025, 10:240 Усадьбы Пушкинского заповедника закрываются на санитарное обслуживание до 22 апреля 08.04.2025, 10:210 ЗАО «ЗЭТО» на выставке промышленности Северо-Западного федерального округа
08.04.2025, 10:180 Метрологи в Псковской области в первом квартале зафиксировали 15 нарушений на узлах учета газа 08.04.2025, 10:150 «Гайд-парк»: Анастасия Повторейко об актуальных вопросах регионального здравоохранения и депутатской работе 08.04.2025, 10:090 Почти 30 гектаров охватили ландшафтные пожары в Псковской области 7 апреля 08.04.2025, 10:060 Назначенные местными судами и властями штрафы за ПДД хотят полностью направить в бюджеты регионов 
08.04.2025, 09:530 В Госдуме рассказали о новой схеме индексации пенсий в 2026 году 08.04.2025, 09:420 МТС Юрент открыл сезон в Пскове 08.04.2025, 09:390 Каждый второй пскович поддерживает идею разрешить подросткам работать на выходных во время каникул – опрос 08.04.2025, 09:200 Эстонским военным хотят разрешить топить подозрительные торговые суда
08.04.2025, 09:020 Прокуратура организовала проверку по факту падения девочки с 3 этажа в псковской Гверздони 08.04.2025, 09:000 Врач назвала норму потребления добавленного сахара для взрослых и детей 08.04.2025, 08:400 Директор Псковской школы искусств принял участие в арт-кластере «Таврида» 08.04.2025, 08:200 Страховщики зафиксировали всплеск угонов авто в 2025 году
08.04.2025, 08:000 В России запустили платформу для обучения иностранцев русскому языку 08.04.2025, 07:300 Военные комиссары отмечают профессиональный праздник 8 апреля 08.04.2025, 07:000 День российской анимации отмечается 8 апреля 07.04.2025, 22:301 BMW вынесло с дороги на улице Кузбасской Дивизии в Пскове. ВИДЕО
07.04.2025, 22:190 В Пушкинских Горах начали работы по перспективному переводу МКД на природный газ 07.04.2025, 22:120 Плюсы и минусы вегетарианства перечислила диетолог 07.04.2025, 22:050 В озере Литвиновском в Невельском районе нашли тело утопленника 07.04.2025, 22:020 Участок дороги в Восходном переулке в Пскове перекроют до 11 апреля
07.04.2025, 21:570 Renault и Volkswagen столкнулись пересечении улиц Звездной и Труда в Пскове 07.04.2025, 21:530 Присвоение звания почетного гражданина обсудят на заседании Великолукской гордумы 07.04.2025, 21:510 Открыть в себе таланты: в Псковской области стартовали конкурсы профмастерства педагогов 07.04.2025, 21:440 Сильнейших спортсменов по пауэрлифтингу и жиму лежа определили в Псковской области
07.04.2025, 21:240 Рейтингомер: удар по спорткомитету, проблемный экотехнопарк и прокол депутата Михачевой. ВИДЕО 07.04.2025, 21:240 Александр Котов об укрупнении районных больниц: Филиалы не должны чувствовать себя в роли «пасынков» 07.04.2025, 21:100 За неделю в ДТП в Псковской области травмировались 12 человек 07.04.2025, 21:050 Субботник организуют на горе Соколиха в Псковском районе 11 апреля
07.04.2025, 20:580 «Постскриптум»: Весенний призыв, визит Алиханова в Псков и роль профсоюзов сегодня. ВИДЕО 07.04.2025, 20:560 Псковская «Камбаламба» прибыла в Пермь и готовится к 1/8 финала Первой лиги КВН 07.04.2025, 20:520 Путин поблагодарил главу Беларуси за задержание крупной партии взрывчатки по пути в РФ 07.04.2025, 20:461 Более 70% респондентов ПЛН беспокоит, куда делись выделенные на строительство кампуса на берегу реки Великой деньги
07.04.2025, 20:320 Приставы добились от великолучанина 200 тысяч рублей за ДТП с пострадавшим 07.04.2025, 20:230 Документальный фильм о патриархе Тихоне показали на телеканале «Союз» 07.04.2025, 20:150 Роспотребнадзор пригрозил псковичам внеплановыми проверками за неуведомление о запуске бизнеса  07.04.2025, 20:120 Сотрудники исправительного центра №1 и СИЗО-2 стали донорами крови в Великих Луках
07.04.2025, 19:520 Фотофакт: Власти озаботились кладбищами домашних животных в Корытовском лесу 07.04.2025, 19:380 Порховская межрайонная больница присоединит к себе четыре филиала 07.04.2025, 19:280 Началось благоустройство пустыря вблизи детского сада на Запсковье 07.04.2025, 19:100 В Псковском районе 7-летняя девочка выпала с балкона третьего этажа
07.04.2025, 18:570 Седая пенсионерка в розовом берете пропала в Опочке 07.04.2025, 18:520 Рейтингомер: удар по спорткомитету, проблемный экотехнопарк и прокол депутата Михачевой 07.04.2025, 18:401 В Москве появилась базовая станция связи в честь рекорда Александра Овечкина 07.04.2025, 18:300 По каким реквизитам псковичам оплачивать налоги, напомнили в УФНС
07.04.2025, 18:230 Зарубившую топором свою гостью жительницу Дедовичского района признали невменяемой 07.04.2025, 18:000 «ГорДозор»: Псковская пустыня и пылевые бури. ВИДЕО 07.04.2025, 17:540 Уголовное дело возбудили по факту поджога автомобиля на улице Труда в Пскове 07.04.2025, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 апреля
07.04.2025, 17:360 «Единая Россия» в Псковской области заключила два важных соглашения 07.04.2025, 17:240 Пивоварня «Савицкий» завоевала две золотые медали на международном конкурсе «Росглавпиво» 07.04.2025, 17:130 Благотворительное мероприятие для воспитанников Центра помощи детям провели во Дворе Постникова псковского музея 07.04.2025, 16:590 Менее 60 участников войны в Псковской области получат выплаты ко Дню Победы
07.04.2025, 16:470 С начала года в Локнянском округе газ пришел в более чем 30 домовладений 07.04.2025, 16:390 Сергей Вострецов: Автоматизация и цифровизация не должны происходить за счёт массового высвобождения людей без альтернативы 07.04.2025, 16:300 Чемпионка Пскова по силовому экстриму стала гостем программы «Железные люди». ВИДЕО 07.04.2025, 16:300 В Пскове завершился финал XVII областной спартакиады учащихся по пулевой стрельбе
07.04.2025, 16:130 Александр Козловский: Великолукский лицей №10 всегда был настоящей кузницей талантов 07.04.2025, 16:110 Житель Новосокольников повредил глаз знакомой ударом костыля и попал под суд  07.04.2025, 16:060 В Пскове водитель уехал с места ДТП на круговом перекрестке. ВИДЕО 07.04.2025, 15:570 Путин подписал законы об электронных процессуальных документах в КоАП
07.04.2025, 15:420 Краеведческую прогулку по литературным местам организуют в Пскове 07.04.2025, 15:390 Универсальная ярмарка «Весна-2025» развернется в Великих Луках 26 апреля 07.04.2025, 15:290 Победительница Пскова по силовому экстриму: Людям нужно больше двигаться 07.04.2025, 15:170 28 заявок поступило на конкурсный отбор молодежных проектов в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru