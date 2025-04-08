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Общество

«Дневной дозор»: Как навести порядок в сфере обращения с животными в России?

10.04.2025 12:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как навести порядок в сфере обращения с животными в России?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В последние месяцы в публичном пространстве все чаще всплывает тема соблюдения законодательства в сфере обращения с домашними животными. Если в прошлые годы, особенно в советское время, этим вопросом особо никто не озадачивался, то современное общество стало к нему относиться более трепетно и внимательно. Жалобы на выгул питомцев в неположенном месте, на собачьи фекалии, неубранные с газона, и на квартиры, в которых живут десятки кошек и собак, моментально оказываются в соцсетях и средствах массовой информации. Чего уж говорить о случаях нападения собак на людей, которые в последнее время участились! Причем в большинстве случаев это не бездомные псы, а домашние, оказавшиеся без присмотра хозяев.

И каждый раз после таких фактов со стороны общественников и законодателей звучат предложения об ужесточении законодательства в сфере обращения с животными. Одни призывают защитить братьев наших меньших от людей, увеличив штрафы за жестокое обращение и содержание в ненадлежащих условиях, другие считают, что людей тоже надо законодательно защищать от животных. Так, в Госдуме обсуждаются инициативы о повышении штрафов за самовыгул собак, о введении уголовной ответственности для владельцев домашних животных за смерть человека по неосторожности из-за нападения питомцев. Также депутаты Госдумы предложили ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак.

Одно из свежих предложений - создать в России институт уполномоченного по защите животных, предусмотрев такую должность при Министерстве природных ресурсов и экологии. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, нашему государству нужен человек, который будет контролировать соблюдение законов об ответственном обращении с животными, следить за работой органов власти, ветеринарных служб, помогать предотвращать жестокое обращение с животными, формировать в обществе ответственное отношение к ним и защищать права граждан в случае нарушений.

Напомним, сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос на тему: Нужно ли создать в РФ институт уполномоченного по защите животных?  

Пока создается ощущение, что вся эта деятельность недостаточно четко регламентирована, действующие законы не работают, и многие люди, в случае возникновения каких-то проблем, даже не знают, куда обращаться — в полицию, в органы местного самоуправления или к своему депутату. Как, наконец, навести порядок в этой сфере? Должен ли быть разработан комплекс законодательных актов, регламентирующих обращение с домашними животными, или надо довести до ума то законодательство, которое есть, сделав его реально работающим? Нужен ли в России еще один уполномоченный — по защите животных? Нужно ли для наведения порядка в этой сфере использовать механизм общественного контроля? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Вопросы животного мира - это вопрос совместной компетенции федеральной и региональной власти, и в существующих законодательных актах должно быть отрегулировано все, что должно потом неукоснительно соблюдаться гражданами и организациями. И обеспечивать контроль должны органы исполнительной власти как федерального, так и регионального уровня, отмечает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. По его мнению, настало время для серьезного анализа всей имеющейся законодательной базы и механизмов ее использования.

Дмитрий Шахов: Коррупция подрывает отношение людей к власти : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Наверное, все-таки настало время, когда законодателям вместе с органами исполнительной власти стоит проанализировать, достаточно ли данный процесс урегулирован на уровне федеральных законов, на уровне законов субъектов, и самое главное, хватает ли системы ответственности для того, чтобы их исполнять. Данные законы должны исходить из конституционного принципа о том, что права одних граждан не должны нарушаться другими. Поэтому это в полной мере касается тех граждан, которые имеют и у себя животных различных. В любом случае, животные не должны нарушать права других граждан, у которых их нет. Исходя из этого, стоит посмотреть более внимательно правовое регулирование, которое сегодня существует в отношении животного мира в Российской Федерации».

Продолжила мысль Дмитрия Шахова владелица питомника английских бульдогов, депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева. Чтобы навести порядок в сфере обращения с животными, нужно, чтобы механизм законодательства в этой сфере был реально работающим. Пока мы этим похвастаться не можем, полагает она.

Юлия Пожидаева о мешающих ларьках и опасных наливайках : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«У нас нет механизмов по реализации этого законодательства. Реализовать даже то, что уже принято, невозможно, поэтому введение должности уполномоченного по правам животных, наверное, это хорошо. Но смотря, что будет входить в его функции. На сегодняшний день нам обязательно надо, чтобы был какой-то механизм привлечения владельцев к ответственности. А его нет сейчас. А для этого надо первое, с чего начинать, это с регистрации всех животных. Пока не будет обязательной регистрации, всё будет бесполезно».

Целую гамму чувств тема нашей программы вызвала у заслуженного работника культуры России, владельца королевского пуделя Арчибальда Второго Игоря Попова. Прежде чем наводить порядок с животными, надо сначала с людьми разобраться, отмечает он. А еще со стороны органов власти обеспечить почву для того, чтобы люди соблюдали правила обращения с животными. А всем владельцам домашних животных он посоветовал брать пример с президента Владимира Путина.

Зверьё моё»: Ещё не человек, но уже не собака : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«В нашем районе много собаководов. Мы можем наблюдать за ними на улицах, в парках и других местах. В советское время в магазинах можно было увидеть лозунг: "Требуя вежливости от продавца, будь вежлив сам". Есть люди, которые всегда готовы сделать замечание. Им интересно, почему так происходит и почему не стоит делать так. Для того, чтобы требовать, надо создать условия - специальные площадки для выгула собак. А ведь раньше были, но не очень много. У ответственных собаководов, конечно, есть специальный пакет для уборки за собакой. Но запоминается людям это крайне редко. В основном, конечно, вообще не откладывается в памяти. Например, наш президент. У него первая собака была лабрадор Конни. Очевидно, что этот человек очень любит собак. Его пёс везде сопровождает его, и это не просто так. Возможно, именно поэтому главы других государств дарят ему щенков».

Чтобы навести порядок в сфере обращения с животными, нужно начинать с самих себя. А еще с самого детства вести государственную пропаганду по формированию бережного отношения к животным и чувства ответственности за их жизнь и поведение. Такого мнения придерживается ветеринарный врач - травматолог, хирург, эндоскопист ветклиники «Любовь и забота» Иван Никифоров.

«Я считаю, что надо начинать с самого себя. Если люди будут стремиться к лучшей жизни и не замечать "эффекта разбитого окна", когда в каком-то месте беспорядок, валяется мусор или есть признаки неухоженности, свалки, то со временем они поймут, что не хотят жить в таких условиях. Тогда мы можем перестать замечать и даже не обращать внимания на проблемы, например, на животных, которые могут оставлять после себя следы на улицах. И если каждый владелец начнет следить за собой, это улучшит нашу жизнь».

Не будет порядка в сфере обращения с животными, пока не появится тот, кто за этим порядком будет следить, убеждена председатель псковской некоммерческой организации «Зоозащита», руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова. Нам нужна зоополиция — без нее все действующие законы, новые законодательные инциативы и введение должности уполномоченного по защите животных не будет иметь смысла, полагает она.

Главными партнерами псковского зооприюта назвали горожан : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Кто-то должен следить за соблюдением законов. Если не будет органа, который контролирует этот процесс и применяет санкции за нарушения, всё остальное не имеет смысла. Уполномоченный может только погрозить пальцем или что-то написать, но это не решит проблему. Пока не будет реальных сроков, реальных наказаний, реальной работы полицейских в направлении животных, не будет ничего. Все наши бесплатные процедуры по чипированию проводятся исключительно с целью обеспечения порядка среди домашних животных. Для этого мы выдаём им специальные паспорта, которые они носят в холках. Это тоже может привести к какому-то урегулированию разных вопросов. Списки домашних животных — это очень важно. Мы стремимся контролировать численность населения, и то же самое касается животных. Однако сейчас ситуация меняется. Мы пытаемся использовать самые эффективные методы, но всё зависит от того, кто будет контролировать эти процессы».

Как, наконец, навести порядок в сфере обращения с животными? Да все просто, отмечает ведущая программы «Зверье мое» на ПЛН FM Ульяна Лаблюк. Не надо придумывать «велосипед». Просто введите обязательную стерилизацию и чипирование. Да, не все владельцы добровольно поведут своих хвостов на операцию и установку чипа, кто-то не потянет финансово, поэтому потребуется помощь со стороны государства. Об этом давно говорят зоозащитники, кинологи и прочие специалисты. Но законодатели почему-то не слышат разумных предложений со стороны экспертного сообщества. Занимаются чем-то другим, высказывают инициативы одна страшнее другой вместо того, чтобы принимать законы, которые реально могут решить проблему, и реализовать на практике те, которые уже приняты, но по факту не работают. Почему не работают? Да потому что никто не следит за их исполнением, констатирует Ульяна Лаблюк и подчеркивает важность общественного контроля и введения должности уполномоченного по защите животных.

«Если говорить об общественном контроле, он, безусловно, нужен. Многим из нас тяжело принять тот факт, что сообщать о нарушениях — это нормально, и это не равно стучать на соседа. Если этот сосед допустил что-то противоправное, он должен обязательно понести наказание, в том числе посредством порицания со стороны общества. Мне кажется, многие беды из-за безнаказанности. Люди понимают, что никто им не предъявит за оставленные на газоне отходы жизнедеятельности питомца. До этого просто никому нет дела: ни прохожим, ни контролирующим органам. По той же причине отпускают собак на самовыгул, не занимаются их воспитанием, плодят и так далее. Всё это может обернуться очень печально как для животного, так и для окружающих. Последние трагические случаи тому подтверждение. Я недавно писала колонку по теме совершенствования законодательства в сфере обращения с животными, и в ней, и в своих предыдущих публикациях я указывала: нужно наказывать всех, кто нарушает закон. Еще подчеркну: всех, кто выбрасывает своих животных, допускает жестокое обращение с ними и прочее, любое несоблюдение закона должно быть зафиксировано и переведено в штраф либо иное наказание в соответствии с правонарушением. Пока что нам, увы, до этого далеко. На вопрос о том, нужен ли в России еще один уполномоченный - по защите животных, однозначно отвечаю: да. Мне кажется, сейчас эти функции частично выполняет депутат Госдумы Владимир Бурматов. По крайней мере, только от него я слышу четкие обдуманные инициативы в защиту животных. Они в ней на самом деле нуждаются. Я не устану повторять: собаки никогда не нападают просто так. Многие со мной не согласятся, кто-то поспорит, их право. Но то, что бороться надо не с последствиями, а с причинами всего происходящего, это очевидный факт. А причина, на мой взгляд, всегда в человеке».

Для того, чтобы повысить эффективность соблюдения законодательства в сфере обращения с животными, надо просто нормально следить за его исполнением и наказывать тех, кто его нарушает: не убирает за своими питомцами на улице, выгуливает их без поводка, жестоко обращается. Такого мнения придерживается большая часть наших сегодняшних спикеров.

При этом необходимости в том, чтобы плодить дополнительных чиновников и создавать институт еще одного уполномоченного — по защите животных, наши собеседники, по большей части, не видят. 

Татьяна Иванова

Источник: Псковская Лента Новостей
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Нужно ли создать в РФ институт уполномоченного по защите животных?
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