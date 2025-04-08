«Дневной дозор»: Как навести порядок в сфере обращения с животными в России?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как навести порядок в сфере обращения с животными в России?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В последние месяцы в публичном пространстве все чаще всплывает тема соблюдения законодательства в сфере обращения с домашними животными. Если в прошлые годы, особенно в советское время, этим вопросом особо никто не озадачивался, то современное общество стало к нему относиться более трепетно и внимательно. Жалобы на выгул питомцев в неположенном месте, на собачьи фекалии, неубранные с газона, и на квартиры, в которых живут десятки кошек и собак, моментально оказываются в соцсетях и средствах массовой информации. Чего уж говорить о случаях нападения собак на людей, которые в последнее время участились! Причем в большинстве случаев это не бездомные псы, а домашние, оказавшиеся без присмотра хозяев.
И каждый раз после таких фактов со стороны общественников и законодателей звучат предложения об ужесточении законодательства в сфере обращения с животными. Одни призывают защитить братьев наших меньших от людей, увеличив штрафы за жестокое обращение и содержание в ненадлежащих условиях, другие считают, что людей тоже надо законодательно защищать от животных. Так, в Госдуме обсуждаются инициативы о повышении штрафов за самовыгул собак, о введении уголовной ответственности для владельцев домашних животных за смерть человека по неосторожности из-за нападения питомцев. Также депутаты Госдумы предложили ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак.
Одно из свежих предложений - создать в России институт уполномоченного по защите животных, предусмотрев такую должность при Министерстве природных ресурсов и экологии. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, нашему государству нужен человек, который будет контролировать соблюдение законов об ответственном обращении с животными, следить за работой органов власти, ветеринарных служб, помогать предотвращать жестокое обращение с животными, формировать в обществе ответственное отношение к ним и защищать права граждан в случае нарушений.
Пока создается ощущение, что вся эта деятельность недостаточно четко регламентирована, действующие законы не работают, и многие люди, в случае возникновения каких-то проблем, даже не знают, куда обращаться — в полицию, в органы местного самоуправления или к своему депутату. Как, наконец, навести порядок в этой сфере? Должен ли быть разработан комплекс законодательных актов, регламентирующих обращение с домашними животными, или надо довести до ума то законодательство, которое есть, сделав его реально работающим? Нужен ли в России еще один уполномоченный — по защите животных? Нужно ли для наведения порядка в этой сфере использовать механизм общественного контроля? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Вопросы животного мира - это вопрос совместной компетенции федеральной и региональной власти, и в существующих законодательных актах должно быть отрегулировано все, что должно потом неукоснительно соблюдаться гражданами и организациями. И обеспечивать контроль должны органы исполнительной власти как федерального, так и регионального уровня, отмечает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. По его мнению, настало время для серьезного анализа всей имеющейся законодательной базы и механизмов ее использования.
Продолжила мысль Дмитрия Шахова владелица питомника английских бульдогов, депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева. Чтобы навести порядок в сфере обращения с животными, нужно, чтобы механизм законодательства в этой сфере был реально работающим. Пока мы этим похвастаться не можем, полагает она.
Целую гамму чувств тема нашей программы вызвала у заслуженного работника культуры России, владельца королевского пуделя Арчибальда Второго Игоря Попова. Прежде чем наводить порядок с животными, надо сначала с людьми разобраться, отмечает он. А еще со стороны органов власти обеспечить почву для того, чтобы люди соблюдали правила обращения с животными. А всем владельцам домашних животных он посоветовал брать пример с президента Владимира Путина.
Чтобы навести порядок в сфере обращения с животными, нужно начинать с самих себя. А еще с самого детства вести государственную пропаганду по формированию бережного отношения к животным и чувства ответственности за их жизнь и поведение. Такого мнения придерживается ветеринарный врач - травматолог, хирург, эндоскопист ветклиники «Любовь и забота» Иван Никифоров.
Не будет порядка в сфере обращения с животными, пока не появится тот, кто за этим порядком будет следить, убеждена председатель псковской некоммерческой организации «Зоозащита», руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова. Нам нужна зоополиция — без нее все действующие законы, новые законодательные инциативы и введение должности уполномоченного по защите животных не будет иметь смысла, полагает она.
Как, наконец, навести порядок в сфере обращения с животными? Да все просто, отмечает ведущая программы «Зверье мое» на ПЛН FM Ульяна Лаблюк. Не надо придумывать «велосипед». Просто введите обязательную стерилизацию и чипирование. Да, не все владельцы добровольно поведут своих хвостов на операцию и установку чипа, кто-то не потянет финансово, поэтому потребуется помощь со стороны государства. Об этом давно говорят зоозащитники, кинологи и прочие специалисты. Но законодатели почему-то не слышат разумных предложений со стороны экспертного сообщества. Занимаются чем-то другим, высказывают инициативы одна страшнее другой вместо того, чтобы принимать законы, которые реально могут решить проблему, и реализовать на практике те, которые уже приняты, но по факту не работают. Почему не работают? Да потому что никто не следит за их исполнением, констатирует Ульяна Лаблюк и подчеркивает важность общественного контроля и введения должности уполномоченного по защите животных.
Для того, чтобы повысить эффективность соблюдения законодательства в сфере обращения с животными, надо просто нормально следить за его исполнением и наказывать тех, кто его нарушает: не убирает за своими питомцами на улице, выгуливает их без поводка, жестоко обращается. Такого мнения придерживается большая часть наших сегодняшних спикеров.
При этом необходимости в том, чтобы плодить дополнительных чиновников и создавать институт еще одного уполномоченного — по защите животных, наши собеседники, по большей части, не видят.
Татьяна Иванова