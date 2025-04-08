Почему россияне стали чаще прорабатывать свои детские травмы, рассказал психолог

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин раскрыл, почему россияне стали чаще прорабатывать свои детские травмы в части обиды на родную мать.
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По словам эксперта, порядка 80% россиян обижаются на мать. Как отметил Сергей Лунюшин, за последние 30 лет в России резко поменялся строй, поменялись требования и жизненные установки.
Однако в последние 20 лет в России появился интернет и информация, как можно по-другому воспитывать детей. При этом психолог подчеркнул, что у многих россиян сложилось совершенно другое представление о воспитании детей, и они автоматически сравнивают себя со своими родителями.
Эксперт подчеркнул, что сегодня многие взрослые люди переосмысливают основы воспитания. Признаются, что можно было воспитывать по-другому, более мягко. Как правило, это люди, которым за шестьдесят лет, они читают книги, развиваются, пишет RuNews24.ru.
«Судя из моей практики, статистика такая: в России порядка 50% граждан в возрасте 40-50 лет обижаются на родителей. Тем, кому 25-40 лет - около 80%. Хочется отметить, что обиды вполне адекватны, если судить по нормам и правилам современного воспитания. К сожалению, по-другому наши родители нас воспитывать не могли и не знали, как. Сейчас же воспитание более мягкое, родители холят и лелеют своих детей», - резюмировал психолог Сергей Лунюшин.