Организацию воспитательной работы псковские педагоги обсуждают на Форуме классных руководителей СЗФО

Делегация педагогов Псковской области принимает участие в Форуме классных руководителей Северо-Западного федерального округа, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: правительство Псковской области
Псковскую область представляет 15 преподавателей из Пскова, Великих Лук, Бежаницкого, Себежского, Островского и Пыталовского муниципальных округов. На мастер-классах псковские педагоги обсуждают с коллегами особенности классного руководства и кураторства, а также — общие рекомендации по организации воспитательной работы. Всего мероприятие объединило более 200 специалистов из 11 регионов СЗФО — классных руководителей, кураторов групп среднего профессионального образования, директоров школ, педагогов общего и среднего профессионального образования.
Учитель английского языка Бежаницкой средней школы Ольга Васильева на форуме представляет опыт интеграции краеведения в воспитательный процесс через участие в проектах и акциях ФКР — «Читаем Пушкина», «Голос поэта», «Хороводы России», «Дружба классами», «80 добрых дел к Победе».
Ключевая цель форума — создать единую коммуникативную платформу для профессионального общения и обсуждения актуальных вопросов в сфере классного руководства и самореализации педагога.
Для учителя истории и обществознания средней школы № 2 города Пскова Дарьи Егоровой Форум классных руководителей в педагогической практике стал одним из первых и очень важных мероприятий.
Заместитель директора по воспитательной работе лицея №10 города Пскова, посол ФКР Алла Прохорова отметила, что помимо традиционных полезных лекций, мастер-классов и тренингов настоящим подарком для участников форума стала вечерняя культурная программа.
Напомним, Форум классных руководителей проводит ежегодно по поручению президента Владимира Путина во всех федеральных округах с 2023 года. Их участниками стали более 4 тысяч педагогов в очном формате и более 200 тысяч — в онлайн-формате.
Общероссийский Форум классных руководителей пройдет в Москве с 1 по 3 октября. Он объединит на своей площадке 1000 педагогов страны. В его повестке — вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, профориентации школьников, профессионального развития педагогов.