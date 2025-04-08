Общество

Организацию воспитательной работы псковские педагоги обсуждают на Форуме классных руководителей СЗФО

Делегация педагогов Псковской области принимает участие в Форуме классных руководителей Северо-Западного федерального округа, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Псковскую область представляет 15 преподавателей из Пскова, Великих Лук, Бежаницкого, Себежского, Островского и Пыталовского муниципальных округов. На мастер-классах псковские педагоги обсуждают с коллегами особенности классного руководства и кураторства, а также — общие рекомендации по организации воспитательной работы. Всего мероприятие объединило более 200 специалистов из 11 регионов СЗФО — классных руководителей, кураторов групп среднего профессионального образования, директоров школ, педагогов общего и среднего профессионального образования.

Учитель английского языка Бежаницкой средней школы Ольга Васильева на форуме представляет опыт интеграции краеведения в воспитательный процесс через участие в проектах и акциях ФКР — «Читаем Пушкина», «Голос поэта», «Хороводы России», «Дружба классами», «80 добрых дел к Победе».

«Подчеркивается важность формирования у школьников интереса к истории, культуре, природе родного края, а также роль педагога в воспитании гражданской идентичности и патриотизма. Описываются конкретные примеры успешных результатов проектной деятельности, включая проведение акций, создание видеороликов, подкастов, проведение киноуроков, направленных на изучение локальной истории и традиций. Данная тема является актуальной в условиях реализации современных образовательных стандартов и вызовов, связанных с цифровизацией общества», — сказала педагог.

Ключевая цель форума — создать единую коммуникативную платформу для профессионального общения и обсуждения актуальных вопросов в сфере классного руководства и самореализации педагога.

Для учителя истории и обществознания средней школы № 2 города Пскова Дарьи Егоровой Форум классных руководителей в педагогической практике стал одним из первых и очень важных мероприятий.

«У меня, как у начинающего классного руководителя, часто возникают сложности в работе со своими учениками. Сегодняшний день дал четкое понимание, что трудности — это неотъемлемая часть педагогической профессии, ведь с ними сталкиваются даже опытные преподаватели. Порадовало, что для большинства педагогов трудности различного характера были стимулом работать, развиваться, расти дальше. Форум классных руководителей стал для меня сообществом учителей, которые не только могут разделить многие переживания со мной, но и дать новые знания, умения и навыки», — подчеркнула Дарья Егорова.

Заместитель директора по воспитательной работе лицея №10 города Пскова, посол ФКР Алла Прохорова отметила, что помимо традиционных полезных лекций, мастер-классов и тренингов настоящим подарком для участников форума стала вечерняя культурная программа.

«Мы увидели спектакль "Педсовет" от Театрального проекта "27". Семеро реальных учителей из разных школ Санкт-Петербурга рассказали зрителям о том, как они справляются, а иногда и не справляются с трудной профессией учителя. Спектакль оказывает самое настоящее терапевтическое воздействие, каждый в моменте узнает себя и понимает цену и ценность своей профессии. А дальше как во всем: любая боль может стать точкой роста, а выход из зоны комфорта — путем развития», — поделилась впечатлениями Алла Прохорова.

Напомним, Форум классных руководителей проводит ежегодно по поручению президента Владимира Путина во всех федеральных округах с 2023 года. Их участниками стали более 4 тысяч педагогов в очном формате и более 200 тысяч — в онлайн-формате.

Общероссийский Форум классных руководителей пройдет в Москве с 1 по 3 октября. Он объединит на своей площадке 1000 педагогов страны. В его повестке — вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, профориентации школьников, профессионального развития педагогов.