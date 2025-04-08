Общество

Ветеран уголовно-исполнительной системы Псковской области Виктор Чунин отмечает 90-летие

Ветеран уголовно-исполнительной системы Псковской области Виктор Чунин отмечает 90-летие.

Фото здесь и далее предоставила Любовь Михальчёва

Жизнь и профессиональный путь Виктора Чунина – наглядное пособие, по которому можно изучать как становление страны, где он родился, вырос и трудился, так и развитие правоохранительной структуры – уголовно-исполнительной системы, службе в которой он посвятил 68 лет. Живя и работая, наш герой всё делал и продолжает делать на благо: близких людей, коллег, общества и Отечества.

Родился Виктор Чунин в 1935 году в деревне Норбужье Кимрского района Тверской области. В этих заповедных местах прошло его детство и отрочество, наполненные крестьянским трудом. Деревенские мальчишки успевали всё: помогать взрослым, учиться, находить время для забав и игр. Жизнь круто изменилась летом 1941 года.

Великая Отечественная война безжалостно прошлась по судьбе ветерана УИС, оставив в душе глухую боль за не вернувшихся с фронта родных. Маленькому Вите только исполнилось шесть лет, и, сидя на руках у отца, он прощался, провожая главу семейства на защиту Родины. Это всё, что осталось в памяти. А дальше уже была его личная борьба с врагом во имя свободы и счастья, когда он, ребенок, трудился и день, и ночь в колхозе: «Всё для фронта, всё для победы!». Поэтому день 9 мая для Виктора Чунина – святая дата со слезами радости и скорби.

В 1951 году наш герой переезжает в город Великие Луки и устраивается в одну из исправительно-трудовых колоний на должность счетовода. С этого момента и начинается отсчет времени, которое Виктор Чунин посвятит делу служения закону. Парню 16, и он уже знает, что не свернет с выбранного пути. Потом была армия, которая лишь укрепила уверенность в себе, закалила характер и приучила к дисциплине. По призыву он попал в знаменитую Краснознаменную воздушную академию в роту управления (комендантская рота). Три с половиной года безупречной службы и неизгладимые впечатления – встречи с такими легендарными военачальниками и героями страны, как: Буденный, Конев, Василевский, министр обороны Малиновский, легендарные летчики Кожедуб и Покрышкин. До сих пор в личном архиве Виктора Чунина самым ценным подарком армейских времен является фотокарточка с развернутым знаменем академии.

После армии вернулся в родные края на прежнее место работы, а затем был переведен в Псков, где прошел путь от начальника отряда ИТК № 4 до заместителя начальника УФСИН России по Псковской области. За это время Виктор Чунин выучился на юриста, окончив Московскую высшую школу МВД. Полученные знания умело применял на практике, стоя у истоков формирования воспитательной службы, а также подразделений режима, надзора и оперативной работы. В повседневной деятельности всегда придерживался принципов законности, уважения прав человека, строгого соблюдения возложенных обязанностей. По его словам, для достижения успеха надо много трудиться, быть честным по отношению к коллегам, сообща находить решения в нестандартных ситуациях.

«В уголовно-исполнительной системе служили и служат люди, не пасующие перед трудностями. А уж сложности были всегда. Это и первые послевоенные годы, когда из руин поднималась страна, а вместе с ней и все отрасли. Это и различные чрезвычайные происшествия. Радовались экономическому подъему, когда колонии работали в полную мощь. Так, "четверка" многие годы была монополистом по производству автомотознаков, обеспечивая весь Советский Союз. Это ли не гордость за учреждение?» – вспоминает ветеран УИС.

Служили трудясь, и перевоспитывали нарушителей закона трудом. И в этом, по мнению нашего героя, успех любого дела, какого бы масштаба оно ни было. И его профессиональный путь тому подтверждение. На заслуженный отдых Виктор Чунин вышел в 1988 году в звании подполковника внутренней службы, завершив карьеру заместителем начальника УФСИН России по Псковской области, курирующим режим и оперативную работу. Но верность и преданность выбранному делу не позволили расстаться с ведомством, давшим путевку в жизнь. Он более 25 лет работал в кадровом подразделении регионального управления на вольнонаемной должности, занимаясь аналитикой. Богатый профессиональный опыт ветерана УИС лег в основу воспитания многих поколений сотрудников не только псковского УФСИН, но и других территориальных органов. У каждого из тех, кто застал Виктора Чунина работающим, имеется какая-нибудь памятная подсказка или совет от него. Он всегда был чутким к людям и стремился помочь.

За более чем полувековую карьеру Виктор Чунин отмечен многочисленными наградами, среди которых медали «За безупречную службу» 3-х степеней, «Ветеран труда», серебряная медаль «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».

Ветеран живёт в городе-герое Волгограде и принимает поздравления именно там. В этом городе также находится его сын. Свой 90-летний день рождения юбиляр встречает в кругу самых близких и любимых людей. К сожалению, уже нет рядом надежной спутницы жизни, подарившей прекрасных детей. Но молодое поколение: сын и дочь, внуки и правнуки окружают заботой, вниманием. Виктор Чунин – центр притяжения, хранитель семейных традиций. Возраст воспринимает как цифры, которые обозначают промежуток времени, но не состояние души. На жизнь смотрит с оптимизмом, а секретом долголетия считает трудолюбие и умение радоваться жизни при любых обстоятельствах.

Любовь Михальчёва, пресс-служба УФСИН России по Псковской области