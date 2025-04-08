Общество

Игорь Иванов: Работа в подростковом возрасте помогает подготовиться к взрослой жизни

В связи с недавним принятием Государственной Думой законопроекта, который разрешает работодателям привлекать к работе в выходные дни подростков в возрасте от 14 до 17 лет во время летних каникул, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов поделился своим мнением об этом нововведении. Он отметил важность соблюдения норм охраны труда для несовершеннолетних работников и высказал положительное отношение к возможности молодёжи начать трудовую деятельность в удобное время. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мы поддерживаем эту поправку и этот законопроект. Единственное, что требуется, это соблюдение всех действующих норм и ограничений, касающихся охраны здоровья несовершеннолетних работников. Это и 265-я статья Трудового кодекса, которая запрещает привлечение подростков к работе на вредных и опасных производствах. Также это касается тяжелых работ и правил поднятия и переноса тяжестей. Если эти нормы будут соблюдены, то вредного точно ничего не будет. Поэтому я думаю, что данный законопроект в целом полезен», — отметил он.

Игорь Иванов также добавил, что сам с 14 лет трудился и знает, что многие молодые люди хотят начать свою трудовую деятельность пораньше.

«Это возможность подготовиться к взрослой жизни, понять, что такое труд и денежные средства, заработанные своим трудом. Мне кажется, что это полезно», — добавил он.

Говоря о возможных рисках для работодателей, Игорь Иванов уверенно заявил, что на текущий момент видит только положительные моменты.

«Про риски сейчас не готов сказать. Я вижу только положительные моменты. Если несовершеннолетние начнут свой труд с 14 лет на том или ином производстве, то грамотный, социально ответственный работодатель сможет присмотреться к работнику в рамках школьных каникул. Это может привести к дальнейшему производственному заказу на этого работника, целевому обучению или подписанию предварительного соглашения с несовершеннолетним. Думаю, что это может заинтересовать молодого человека, чтобы впоследствии он связал свою трудовую функцию с тем или иным предприятием», - заключил Игорь Иванов.

Напомним, Госдума приняла законопроект, разрешающий работодателям привлекать к работе в выходные во время летних каникул подростков в возрасте 14—17 лет. Раньше это было возможно только в творческих профессиях. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.