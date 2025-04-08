Общество

Госдума утвердила изменения в Бюджетный кодекс и правила поступления в вузы для выпускников СПО

На сегодняшнем пленарном заседании Государственная Дума утвердила ряд важных изменений в российское законодательство, сообщил на своей странице депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в соцсети «ВКонтакте».

Одно из ключевых решений касается Бюджетного кодекса РФ, который теперь позволяет регионам направлять дополнительные средства на реализацию национальных проектов и поддержку участников специальной военной операции (СВО). Эти средства будут освобождаться благодаря процедуре списания долговых обязательств, причём две трети полученных сумм должны быть использованы именно на эти цели.

Ещё одно важное изменение касается правил поступления в высшие учебные заведения для выпускников средних профессиональных образовательных учреждений (СПО). Отныне выпускники колледжей и техникумов смогут поступать в вузы без сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), если выбранная ими специальность в университете совпадает с той, которую они получили в среднем специальном учебном заведении. В противном случае будущим студентам всё равно придётся сдавать ЕГЭ.