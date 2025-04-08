Общество

Акция «Ура Победе» в этом году обрела наибольшую популярность — Ольга Родина

В этом году акция «Ура Победе» обрела наибольшую популярность, сообщила руководитель Псковской региональной общественной организации «Вечевой орден», руководитель проектов рабочей группы официального сайта и федеральных акций «Победа-80» Ольга Родина эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Акция проходила и 5 лет назад, она охватывает всю территорию России. Вы набираете со своего телефона цифры 1945 и попадаете в голосовое меню, которое предлагает установить какую-то мелодию в качестве гудка, звонка и нажать цифру 4, чтобы послушать историческую сводку за сегодняшний день голосом Левитана (Юрий Левитан, - советский диктор, Народный артист СССР - ред.). В этом году эта акция обрела наибольшую популярность, которой у нее не было 5 лет назад», - отметила Ольга Родина.

К данной акции подключены все операторы связи, включая тех, кто работает на новых территориях.

Гостья студии рассказала, что по номеру 1945 звонят, в частности, дети в детских садах и слушают историческую справку, звонят ветераны Великой Отечественной войны.