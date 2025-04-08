Акция «Ура Победе» в этом году обрела наибольшую популярность — Ольга Родина

В этом году акция «Ура Победе» обрела наибольшую популярность, сообщила руководитель Псковской региональной общественной организации «Вечевой орден», руководитель проектов рабочей группы официального сайта и федеральных акций «Победа-80» Ольга Родина эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
К данной акции подключены все операторы связи, включая тех, кто работает на новых территориях.
Гостья студии рассказала, что по номеру 1945 звонят, в частности, дети в детских садах и слушают историческую справку, звонят ветераны Великой Отечественной войны.