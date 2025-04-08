Общество

Мужчина из Новосокольнического района ради поездки на Родину оплатил задолженность по налогам

Ограничение выезда за пределы Российской Федерации побудило уроженца Армении, проживающего в Новосокольническом районе, оплатить задолженность в размере более 500 тысяч рублей по налоговым платежам, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

В отделении судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов на исполнении находилось 11 исполнительных производств о взыскании с 45-летнего мужчины задолженности. В добровольном порядке обязательство он не исполнил, в связи с чем сотрудник ведомства вынес в отношении него постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации - должник планировал поездку на Родину.

Увидев в личном кабинете на портале «Госуслуги» информацию о запрете покидать страну, гражданин незамедлительно отправился на прием в отделение судебных приставов.

В ходе личного приёма он оплатил всю сумму задолженности и попросил снять с него временное ограничение на выезд за границу.

После поступления денежных средств на депозитный счет отделения все ограничительные меры будут сняты, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.