Сергей Вострецов: Освобождение от НДФЛ — это признание значимости вклада матерей в развитие страны

Налоговые льготы для женщин с детьми - это признание их вклада в развитие страны. Таким мнением поделился глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.
В Государственную Думу внесли законопроект, который может стать важным поворотным моментом в социальной политике России: предлагается освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) женщин с детьми при соблюдении определённых условий. Инициаторами выступили лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Александр Бабаков. Законопроект уже вызвал активную дискуссию в экспертном сообществе и получил положительную оценку со стороны объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.
Согласно предложению, от НДФЛ предлагается освободить:
Сергей Миронов заявил, что освобождение от НДФЛ создаст дополнительные стимулы для повышения рождаемости и финансовой стабильности молодых семей.
Профсоюзы также предлагают рассмотреть дополнительные меры: развитие доступной дошкольной инфраструктуры, поддержку гибких форм занятости, налоговые льготы для работодателей, нанимающих женщин с детьми.