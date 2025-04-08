Общество

Сергей Вострецов: Освобождение от НДФЛ — это признание значимости вклада матерей в развитие страны

Налоговые льготы для женщин с детьми - это признание их вклада в развитие страны. Таким мнением поделился глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

В Государственную Думу внесли законопроект, который может стать важным поворотным моментом в социальной политике России: предлагается освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) женщин с детьми при соблюдении определённых условий. Инициаторами выступили лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Александр Бабаков. Законопроект уже вызвал активную дискуссию в экспертном сообществе и получил положительную оценку со стороны объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

Согласно предложению, от НДФЛ предлагается освободить:

женщин до 30 лет, если их доход не превышает втрое установленный минимальный размер оплаты труда (в 2025 году МРОТ составляет 22,4 тысячи рублей) при рождении или усыновлении первого ребёнка;

всех женщин, у которых появляется второй ребёнок, при доходе не выше четырёхкратного МРОТ.

Сергей Миронов заявил, что освобождение от НДФЛ создаст дополнительные стимулы для повышения рождаемости и финансовой стабильности молодых семей.

«Этот законопроект — важный и своевременный шаг навстречу российским женщинам и семьям. Мы в СОЦПРОФ всегда выступали за конкретные, ощутимые меры поддержки трудящихся, особенно женщин, совмещающих работу с материнством. Освобождение от НДФЛ — это не просто льгота, это признание значимости социального вклада матерей в развитие страны. Каждая сохранённая семья, каждый рожденный ребёнок — это вклад в будущее России. Мы рассчитываем, что депутаты поддержат эту инициативу, а правительство обеспечит её эффективную реализацию. СОЦПРОФ со своей стороны готов контролировать исполнение закона на местах и содействовать его дальнейшему расширению», - отметил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, поддержавший данную инициативу.

Профсоюзы также предлагают рассмотреть дополнительные меры: развитие доступной дошкольной инфраструктуры, поддержку гибких форм занятости, налоговые льготы для работодателей, нанимающих женщин с детьми.