Общество

27 человек обратились на личном приёме к сенатору Псковской области Алексею Наумцу

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец провёл личный прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России» сегодня, 9 апреля. Большая часть вопросов касалась решения проблем участников СВО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Граждане обращались с вопросами по установлению статуса военнослужащих, по выплатам, предоставлению льгот, по вступлению в наследство членов семей погибших, по оказанию медицинской помощи действующим военнослужащим и дальнейшему направлению их в госпиталь. Некоторые вопросы удалось решить ещё до личного приема.

«Сегодня из всех обращений сразу удалось решить шесть вопросов. В течение ближайших суток еще разберемся с некоторыми. Но с уверенностью сказать, что завтра точно будет все решено, невозможно. Некоторые вопросы любят тишину. В таком случае нужно идти на тихих лапах, чтобы достичь нужного результата», – рассказал Алексей Наумец. Он добавил, что все вопросы, с которыми сегодня пришли люди носят личный характер.

За время работы сенатор Алексей Наумец и его команда уже оказывали помощь и с выплатами, и с реализацией прав членов семей военнослужащих.

Также сегодня в работу был взят вопрос по оказанию помощи в оформлении документов на удочерение ребенка. Сложность состоит в том, что необходимые справки нужно получить в Читинской области, боец воюет на Курском направлении, а его жена проживает в Пскове, поэтому она обратилась к сенатору Алексею Наумцу.

Напомним, помощь участникам СВО и членам их семей является одним из ключевым положений народной программы «Единой России».