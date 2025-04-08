Общество

В Пскове 26% мужчин готовы уйти в декрет вместо жены – опрос

В Пскове 26% мужчин готовы уйти в декрет вместо жены. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором участвовали трудоустроенные мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, и работодатели из Пскова.

В Пскове число компаний, где мужчины пользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, на данный момент – 12%.

Число мужчин, отвергающих возможность ухода в декрет, составляет 55% (каждый третий мужчина полностью отрицает такую возможность, а 23% считают это маловероятным).

26% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 19% считают такую ситуацию вполне возможной.