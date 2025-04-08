Общество

«Зверьё моё»: Псевдоприюты в жилых помещениях. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию нового выпуска программы «Зверьё моё», который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 10 апреля. На этот раз ведущая Ульяна Лаблюк предложила поговорить об организации псевдоприютов в жилых помещениях.

Речь о ситуациях, когда люди подбирают бездомных животных на улице, зачастую из благих намерений, дают им крышу над головой, при этом должный уход обеспечить не в силах. Такие истории периодически долетают из разных городов. В январе этого года в центре внимания оказались Великие Луки, где журналистам пришлось в срочном порядке спасать четвероногих, запертых в квартире без еды и воды. А месяц назад тревогу забили зоозащитники Пскова, которые выявили очередной «загаженный» дом, где в условиях антисанитарии содержались десятки кошек.

Подробности произошедшего расскажет псковский зооволонтёр Василиса Иванова, которая лично зафиксировала, во что превратился некогда презентабельный коттедж после пребывания там животных. Как зоозащитники пытались помочь женщине, которая взяла на попечение большое количество четвероногих, чем это обернулось и что делать дальше? Где сейчас находятся 53 кота, в каком они состоянии?

Повтор выпуска в 18.18.