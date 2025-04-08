Общество

Псковичи оценили потенциал ИИ в выполнении рабочих задач на 29% — опрос

Согласно недавнему опросу, 20% жителей Пскова полностью отвергают идею о том, что искусственный интеллект (ИИ) может заменить их рабочие функции. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Каждый шестой сегодня считает, что современный ИИ способен взять на себя до 10% его профессиональных обязанностей, каждый пятый — от 10% до 25% обязанностей. Еще 15% уверены, что ИИ можно поручить от четверти до половины их задач. 13% считают, что компьютерные алгоритмы способны справиться с большей частью их обязанностей. В среднем же участники опроса оценили потенциал ИИ относительно выполнения их должностных обязанностей на 29%.

Согласно исследованию, мужчины больше доверяют новым технологиям. Судя по ответам представителей сильного пола, в среднем треть их обязанностей может выполнять ИИ, тогда как среди женщин этот показатель ниже — 26%.

Работники старше 45 лет демонстрируют наибольший скепсис в отношении замены их труда алгоритмами: каждый четвертый представитель (25%) уверен, что ИИ не способен выполнять его профессиональные обязанности. Молодые сотрудники до 35 лет относятся к технологиям значительно лояльнее — доля скептиков среди них в 2 раза меньше, чем среди старшего поколения.

Среди представителей распространенных профессиональных групп выше всего же потенциал ИИ применительно к своей деятельности оценивают операторы кол-центров (по их средним оценкам, нейросеть смогла бы выполнять более половины их рабочих обязанностей), однако каждый третий специалист контактных центров активно сопротивляется новым технологиям: «Клиентам важен человеческий эмоциональный отклик, чего ИИ пока обеспечить не может». Маркетологи считают возможным передать алгоритмам в среднем 37% своих рабочих функций, пиарщики — 37%.

Уже каждый второй пскович пользуется нейросетями и успел составить о них свое мнение. Мнение программистов о способностях современного ИИ на данный момент составляет 30%. «Возможности ИИ сильно преувеличены. Его еще учить и учить», — комментируют IT-специалисты.