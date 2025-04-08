В Минобрнауки назвали РФ привлекательной страной для получения высшего образования

Получение высшего образования в РФ является привлекательной перспективой для многих стран Евразии. На текущий момент в России обучается 216 тысяч студентов из Содружества независимых государств (СНГ), сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
Он отметил, что на сегодняшний день в РФ обучаются около 216 тысяч студентов из стран Содружества независимых государств, пишет ТАСС.
«И мы очень внимательно к ним относимся. Мы хотим, чтобы они получили здесь качественное высшее образование, чтобы оно открыло им в жизни все дороги. Мы рассчитываем, что в большинстве случаев [такие студенты] вернутся на родину и будут способствовать развитию своих стран», - заключил Могилевский.