Общество

Спрос на профсоюзный отдых и оздоровление растёт в Псковской области

В первом квартале 2025 года профсоюзные санатории Псковской области приняли 363 профсоюзных активиста, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

«Лидером по популярности среди профсоюзных здравниц остается санаторий «Хилово», традиционно привлекающий отдыхающих своими природными лечебными факторами и широким спектром процедур. Положительная динамика посещаемости профсоюзных санаториев еще раз говорит о растущем спросе на внутренний оздоровительный туризм и эффективности программ льготного отдыха для профсоюзных активистов», - отметили в облсовпрофе.

В текущем году профсоюзные здравницы планируют продолжить модернизацию инфраструктуры и расширение перечня программ для своих посетителей.

«Мы рады видеть растущий интерес членов профсоюзов к оздоровлению. Это отличный показатель, который говорит о том, что наши санатории действительно востребованы, что люди беспокоятся о своем здоровье. В этом году мы продолжим работу по модернизации инфраструктуры и улучшению профсоюзных программ, чтобы сделать отдых наших активистов еще более комфортным и эффективным», — прокомментировал итоги работы здравниц Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.