Общество

Изменения в госрегистрации актов гражданского состояния стали темой встречи Дмитрия Быстрова и сотрудников ЗАГС

Рабочую встречу с работниками отдела ЗАГС провел глава Островского района Дмитрий Быстров, об этом он сообщи в своем Telegram-канале. Темой для беседы стали изменения в сфере госрегистрации актов гражданского состояния в связи с передачей полномочий органам местного самоуправления.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Сотрудники ЗАГС выполняют очень важную и ответственную работу, вносят достойный вклад в пропаганду духовных ценностей, сохранение семейных традиций, защиту материнства и детства среди наших земляков. Нацелил и дальше трудиться в таком же духе. И подчеркнул, что все социальные гарантии для коллектива учреждения будут обеспечиваться и впредь, муниципальные власти будут поддерживать островский ЗАГС в любых позитивных начинаниях!» - уверен Дмитрий Быстров.

С начала марта островский отдел ЗАГС перешёл в состав местной администрации. При этом местонахождение органа ЗАГС и доступность услуг для населения не изменилась.