Общество

На дегустацию сыра приглашают жителей и гостей Пушкинских Гор

Фирменный магазин «Молочные продукты Пушкиногорья» организует дегустацию молочной продукции в Пушкинских Горах 12 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей представители производителя.

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«Приглашаем вас на дегустацию, где каждый сможет насладиться натуральными молочными продуктами, созданными с любовью к русским традициям», — рассказали представители.

Дегустация 12 апреля, в субботу, пройдет по адресу: Пушкинские Горы, улица Лермонтова, дом 10.

В этот день с 10:00 до 14:00 можно будет попробовать:

- творог 2% и 5%,

- три вида плавленого сыра и бонусом любимый всеми «Шоколадный»,

- сыр «Голландский»,

- сыр «Тильзитер люкс»,

- питьевые йогурты (черника, клубника, персик),

- творожную массу.