Общество

45% предприятий Пскова разрешают своим сотрудникам работать из дома — опрос

В настоящее время 45% предприятий Пскова разрешают своим сотрудникам работать из дома. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители предприятий и организаций из Пскова.

В целом удаленный формат работы остается привилегией: в большинстве компаний (69%) в таком режиме работает менее 10% сотрудников.

Количество компаний, в которых есть сотрудники, работающие из-за рубежа, составляет всего 3%.

Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты: об этом рассказали 40% менеджеров по персоналу. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также HR-менеджеры (по 20%). На третьем месте — инженерно-технические работники: конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы (19%).