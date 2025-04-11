«Краски города»: чек-ап организма, места для бизнес-ланчей и «настоящие мужские забавы». ВИДЕО

МегаФон обеспечил мобильной связью алмазные месторождения в Арктике

«Лучший по специальности-2025»: за победу будут бороться структурные подразделения «Псковских тепловых сетей»

«Разговоры о важном» 5 мая посвятят Дню Победы

Более 160 заявок подано на отборочный этап «Студенческой весны» в Псковской области