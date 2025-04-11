«Краски города»: чек-ап организма, места для бизнес-ланчей и «настоящие мужские забавы». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию выпуска программы «Краски города», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 апреля.
Разбавляем серую повседневность яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.
Сегодня в выпуске:
- «Здоровье по сезону». Чек-ап организма: что это, зачем и как часто?
- «Cубъективное мнение». Топ мест для бизнес-ланчей в Пскове.
- «Интересные о важном»: интересные люди о важных вещах. Актёр, предприниматель, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов расскажет о «настоящих мужских забавах».