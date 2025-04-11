Общество

Основной причиной поиска новой работы у псковичей является низкая зарплата – опрос

Основной причиной поиска новой работы у псковичей является низкая зарплата. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Низкая зарплата является основной причиной смены работы — именно из-за недовольства размером заработка 42% работающих псковичей ищут новое место, не увольняясь со старого.

7% сотрудников вышли на рынок труда из-за неудовлетворенности руководством, еще столько же — из-за отсутствия карьерных перспектив. Эмоциональное выгорание побуждает к поиску нового места 6% работников, еще 4% не устраивают условия труда. По 3% респондентов называют ключевыми факторами высокую нагрузку, задержки зарплаты, желание перемен или удаленность работы от места жительства. 2% указывают в качестве причины желание перейти на более удобный график или удалённый формат, столько же начинают поиск работы из-за ожидания сокращений на текущем месте.

Среди прочих не столь популярных мотивов называлось наличие на работе штрафных санкций (хотя это и незаконно), конфликты в коллективе, монотонность обязанностей, разочарование в выбранной профессии.