Общество

Более 200 участников соберет чемпионат «Абилимпикс» в Псковской области

Торжественное открытие десятого регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» состоится в Псковской области 15 апреля. За десятилетие движение в регионе добилось значительных успехов: от двух компетенций и 13 участников в 2016 году до 39 компетенций и 212 конкурсантов в 2025 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Число участников псковских чемпионатов «Абилимпикс» ежегодно растет, в соревнованиях появляются новые компетенции. Для наших участников чемпионат «Абилимпикс» важен и интересен. Мы видим множество примеров, когда каждый, вне зависимости от своих возможностей, может найти и реализовать себя в самых разных сферах деятельности, в большом количестве профессий», — отметила руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Псковской области Ольга Верхоглядова.

Соревнования продлятся четыре дня, в течение которых участники из 21 образовательного учреждения региона продемонстрируют свои навыки в самых разных профессиях.

Участников и гостей ждет и насыщенная деловая программа. Ключевым событием станет международная научно-практическая конференция «Региональная практика формирования профессионального образовательного маршрута лиц с инвалидностью и ОВЗ» с участием спикеров из Калининградской, Воронежской областей, Республики Мордовия, Севастополя, Приморского края и Республики Беларусь.

Также в программе запланированы семинары, круглые столы и профориентационные мероприятия, включая ярмарки вакансий, мастер-классы и профессиональные квесты для школьников, организованные при поддержке партнеров, в том числе областного центра занятости населения по Пскову и Псковскому району. Запланирована также выставка творческих работ участников чемпионата и учреждений, принимающих участие в движении «Абилимпикс».

Напомним, региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проводится с целью профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. Движение «Абилимпикс» открывает новые профессиональные горизонты перед людьми с инвалидностью и помогает формировать инклюзивное общество, в котором каждый человек может реализовать свой потенциал.

Чемпионат организован Минпросвещения России и проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с этого года входит в национальный проект «Молодежь и дети».