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Общество

«Яндекс.Почта» работает с ошибками

11.04.2025 13:10|ПсковКомментариев: 0

«Яндекс.Почта» работает с ошибками 11 апреля.

По данным сервиса downdetector.su, с 13.00 поступило 1665 жалоб.

Основные комментарии связаны с тем, что сайт «не грузится», «не работает», «выдает ошибку».

Источник: Псковская Лента Новостей
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